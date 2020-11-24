Новая прическа Мелании Трамп стала объектом внимания папарацци

Фото: instagram.com/flotus

Жена действующего президента США Мелания Трамп попала под прицелы объективов фотокамер с новой прической. По сообщению британского издания Mirror, цвет волос супруги Дональда Трампа стал заметно светлее.

Меланию засняли у Белого дома во время распаковки и установки традиционной новогодней ели. Ее мужа фотографам разглядеть не удалось. Мелания была одета в длинное черно-белое пальто и сапоги на высоком каблуке, а ее волосы стали более светлого оттенка.

Супруга президента выразила благодарность работникам доставки и пожелала американцам счастливых праздников, однако не ответила на вопрос о настроении и состоянии мужа.

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