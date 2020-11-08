СМИ сообщили о планах Меланьи Трамп подать на развод

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Первая леди США Меланья Трамп собирается развестись с действующим президентом Америки Дональдом Трампом после его вероятного поражения на выборах. Об этом сообщила британская The Mail on Sunday со ссылкой на бывших советников руководителя вашингтонской администрации в воскресенье, 8 ноября.

Экс-помощник президента Омароса Маниголт заявила, что 15-летний брак пары близок к концу.

— Меланья считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет Овальный кабинет, а она сможет развестись, — заявила она.

По словам Маниголт, если бы Меланья ушла от Трампа во время его президентства, это оказалось бы унижением для него. По мнению бывшего помощника главы государства, Трамп мог бы наказать ее за это.

Бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф также уточнила, что натянутые отношения между супругами продолжаются уже не первый год. По данным издания, Меланья не имеет права говорить плохо об отношениях с Трампом из-за того, что подписала соответствующий договор.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте. Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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