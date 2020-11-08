СМИ узнали о планах Джо Байдена после инаугурации

Фото: instagram.com/JoeBiden

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джо Байден планирует отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Байден после инаугурации планирует подписать целый ряд указов, чтобы изменить курс страны после политики Дональда Трампа.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Байден готов вернуть США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла совсем недавно.

Также республиканец собирается восстановить программу, по которой мигранты, прибывшие в Америку еще детьми, смогут законно оставаться в стране. Байден планирует запрет на поездки в США из стран, где основную часть населения составляют мусульмане.

Ранее Джо Байден заявил о своей победе и пообещал вернуть США «уважение в мире». Он выступил с обращением к американской нации.

Официально результаты президентских выборов в США до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовали по почте. Однако действующий глава государства Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.

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