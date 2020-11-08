Байден обратился к американцам с победным заявлением

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к американской нации.

Байден заявил, что избиратели отдали ему предпочтение на выборах с убедительным преимуществом, обеспечив «чистую» победу. По утверждению кандидата от демократов, за него проголосовали 74 миллиона американцев.

Folks, the people of this nation have spoken.



They have delivered us a clear victory. A convincing victory.



A victory for “We the People.” — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

Рассказывая о планах на посту главы государства, Байден пообещал не разделять, а объединять страну, а также добиться того, чтобы США вновь уважали во всем мире.

9 ноября будет сформирована группа советников для разработки плана по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил Байден. Он пообещал «обратить пандемию вспять», не считаясь с затратами.

С заявлением выступила также Камала Харрис, которая в случае официального подтверждения победы Байдена станет первой в истории США женщиной — вице-президентом.

Харрис поблагодарила избирателей за рекордно высокую явку в ходе выборов, заявив, что они «приветствовали новый день для Америки». Политик напомнила, что последние месяцы выдались непростыми, однако американцы проявили «мужество, стойкость и щедрость духа», сообщает Reuters.

Напомним, официально результаты президентских выборов в США до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовали по почте. Однако действующий глава государства Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.

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