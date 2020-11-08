Президент Венесуэлы поздравил Байдена с победой на выборах

Фото: twitter.com/nicolasmaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах главы государства.

Как написал Мадуро в своем Twitter, он поздравляет весь американский народ с президентскими выборами, а Байдена и Камалу Харрис — с избранием президентом и вице-президентом США соответственно.

Помимо этого Мадуро заявил, что его страна «всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США».

Felicito al pueblo estadounidense por las elecciones presidenciales. Asimismo, felicito por su victoria al Presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. pic.twitter.com/H5z7PCcVW7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

Напомним, во время политического кризиса в Венесуэле администрация Трампа поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо, назвав его легитимным временным главой боливарианской республики. Кроме того, США ввели санкции против Николаса Мадуро в связи с подозрением в его причастности к проведению оружейных сделок с Ираном.

Дональд Трамп от Республиканской партии борется за право занимать президентское кресло второй срок подряд. Конкуренцию ему составляет бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат от Демократической партии.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Однако ранее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.

7 ноября поздравления Байдену с победой на выборах адресовали премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, фактический правитель ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, султан Омана Хейсам бен Тарик, эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Салах, президент Ирака Бархам Салех, король Иордании Абдалла II, глава Панамы Лаурентино Кортисо, президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, лидер Чили Себастьян Пиньера.

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