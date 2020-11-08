СМИ: Трамп назвал условие признания своего поражения на выборах

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что одержал победу на выборах главы государства, однако отметил, что готов будет признать поражение при соблюдении определенного условия.

Как написал Трамп в своем Twitter, он «получил 71 миллион законных голосов» избирателей, хотя «наблюдателей не пускали в помещения, где шел подсчет». Действующий глава государства намекнул на нарушения при подведении итогов голосования, а также раскритиковал голосование по почте.

— Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили! — утверждает Трамп.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

При этом действующий президент США готов признать поражение на выборах, но лишь при условии, если юридические процедуры в связи с предполагаемыми нарушениями, инициированные штабом Трампа, не принесут результата. Трамп признает поражение, если судебные тяжбы не откроют ему путь к победе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Напомним, Дональд Трамп от Республиканской партии борется за право занимать президентское кресло второй срок подряд. Конкуренцию ему составляет бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат от Демократической партии.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Однако ранее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.

Официальные представители многих стран уже поздравили Байдена с победой. В их число вошли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вице-президент Европейского парламента Отмар Карас, мэр Лондона Садик Хан, мэр Парижа Анн Идальго, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

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