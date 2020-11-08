СМИ: Трамп назвал условие признания своего поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что одержал победу на выборах главы государства, однако отметил, что готов будет признать поражение при соблюдении определенного условия.
Как написал Трамп в своем Twitter, он «получил 71 миллион законных голосов» избирателей, хотя «наблюдателей не пускали в помещения, где шел подсчет». Действующий глава государства намекнул на нарушения при подведении итогов голосования, а также раскритиковал голосование по почте.
— Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили! — утверждает Трамп.
THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
При этом действующий президент США готов признать поражение на выборах, но лишь при условии, если юридические процедуры в связи с предполагаемыми нарушениями, инициированные штабом Трампа, не принесут результата. Трамп признает поражение, если судебные тяжбы не откроют ему путь к победе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Напомним, Дональд Трамп от Республиканской партии борется за право занимать президентское кресло второй срок подряд. Конкуренцию ему составляет бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат от Демократической партии.
Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Однако ранее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».
Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную честь.
Официальные представители многих стран уже поздравили Байдена с победой. В их число вошли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вице-президент Европейского парламента Отмар Карас, мэр Лондона Садик Хан, мэр Парижа Анн Идальго, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.
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