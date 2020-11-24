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Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова
Фото: Следственный комитет России

Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

Ростислав Зубков

Закон

Гособвинение запросило 17 лет колонии для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом Игорь Трунов, один из адвокатов экс-руководителя региона, сообщил во вторник, 24 ноября.

— Прокурор Потапов запросил для Маркелова 17 лет лишения свободы. Другим фигурантам дела — Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой — 10 лет и четыре с половиной года соответственно, — сказал представитель интересов Маркелова в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что для его подзащитного гособвинитель просит Нижегородский районный суд назначить именно строгий режим, остальным обвиняемым — общий.

Напомним, по информации следствия, Маркелов, будучи на посту главы региона, получил через доверенное лицо от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки свыше 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Это произошло 14 апреля 2017 года; за несколько дней до этих событий президент РФ Владимир Путин освободил Маркелова от занимаемой им должности.

Помимо экс-губернатора, в деле присутствуют три других фигуранта — его бывший заместитель и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, генеральный директор коммерческой структуры Наталья Кожанова и основатель вышеуказанной фабрики Николай Криваш. Последний находится в розыске.

Читайте также: Суд отказал в апелляции экс-главы Марий Эл по взысканию с него 2,2 миллиарда рублей

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