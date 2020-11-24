Столичная полиция задержала подозреваемого в краже электрических лебедок

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Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже шести электрических лебедок, предназначенных для подъема грузов на высоту. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

В полицию обратился 39-летний бригадир ремонтно-строительной организации. Он сообщил, что ночью на строительном участке, расположенном на Окской улице, из металлических ящиков были похищены шесть электрических лебедок. Общая сумма ущерба составила 102 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали в первом Вешняковском проезде. Им оказался 18-летний молодой человек. Полицейские обнаружили похищенное имущество в автомобиле подозреваемого. В ближайшее время оно будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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