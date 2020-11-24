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Прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 19 Карта всех событий

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП, которое произошло на улице Маршала Бирюзова около дома № 19. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, столкнулись две машины. Один автомобиль вылетел на тротуар. В результате погибла женщина. Кроме того, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося. На месте происшествия находится заместитель прокурора Северо-Западного административного округа Дмитрий Овечкин.

Проверку данного инцидента также организовал и Следственный комитет Российской Федерации по Москве.

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