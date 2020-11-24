Прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова

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Россия, Москва, улица Маршала Бирюзова, 19 Карта всех событий

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП, которое произошло на улице Маршала Бирюзова около дома № 19. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, столкнулись две машины. Один автомобиль вылетел на тротуар. В результате погибла женщина. Кроме того, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося. На месте происшествия находится заместитель прокурора Северо-Западного административного округа Дмитрий Овечкин.

Проверку данного инцидента также организовал и Следственный комитет Российской Федерации по Москве.

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