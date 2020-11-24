Бабарико не признал вину в получении взяток и «отмывании» средств

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КГБ Белоруссии объявил о завершении расследования дела, возбужденного в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 24 ноября.

— Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико, — указано в пресс-релизе.

Бабарико предъявили обвинение в получении особо крупных взяток в составе организованной группы, а также в «отмывании» средств, «полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно».

Уголовное преследование в отношении кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико

Летом 2020 года в Минске в головном офисе «Белгазпромбанка», возглавляемого Бабарико на протяжении двух десятков лет, прошли обыски. Правоохранители утверждают, что на базе компании орудовала организованная преступная группа, вывозившая деньги за рубеж.

В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных противозаконным путем, были задержаны 15 человек, включая руководство банка. По мнению кандидата на высший руководящий пост Белоруссии, действия сотрудников КГБ имеют политический заказной характер. За день до этого штаб политика информировал о блокировке счета избирательного фонда Бабарико.

Впоследствии в местных СМИ появилась информация, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований комитета госконтроля Белоруссии в рамках расследования дел по «Белгазпромбанку». Как отмечалось, «при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас».

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