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Подозреваемых в изнасиловании приговорили к срокам до 12 лет колонии в Подмосковье
Фото: depositphotos.com

Подозреваемых в изнасиловании приговорили к срокам до 12 лет колонии в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Суд в Сергиевом Посаде приговорил двух местных жителей к срокам до 12 лет колонии. Они признаны виновными в изнасиловании шести девушек. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, в 2017 году мужчины через аккаунт в социальных сетях заводили знакомства с девушками и заманивали их на встречу в квартиру. В их отношении совершались незаконные действия. Злоумышленники также заставляли девушек писать расписки о займе на три миллиона рублей под проценты, чтобы потерпевшие не обращались в полицию.

Позднее выяснилось, что один из осужденных причастен к совершению мошеннических действий с недвижимостью. Он незаконным путем завладел правами собственности на дом и квартиру в Сергиевом Посаде.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 12 и восьми лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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