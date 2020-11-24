Подозреваемых в изнасиловании приговорили к срокам до 12 лет колонии в Подмосковье

Фото: depositphotos.com

Суд в Сергиевом Посаде приговорил двух местных жителей к срокам до 12 лет колонии. Они признаны виновными в изнасиловании шести девушек. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, в 2017 году мужчины через аккаунт в социальных сетях заводили знакомства с девушками и заманивали их на встречу в квартиру. В их отношении совершались незаконные действия. Злоумышленники также заставляли девушек писать расписки о займе на три миллиона рублей под проценты, чтобы потерпевшие не обращались в полицию.

Позднее выяснилось, что один из осужденных причастен к совершению мошеннических действий с недвижимостью. Он незаконным путем завладел правами собственности на дом и квартиру в Сергиевом Посаде.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 12 и восьми лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: Столичная полиция задержала подозреваемого в краже электрических лебедок