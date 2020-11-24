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Незаконно возведенное строение демонтировали в Царицыне
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Незаконно возведенное строение демонтировали в Царицыне

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Севанская улица, 62 Карта всех событий

Незаконно возведенное двухэтажное строение демонтировали в столичном районе Царицыно. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

Объект площадью 120 квадратных метров находился по адресу улица Севанская, владение 62. Здесь без разрешительной документации было возведено двухэтажное кирпичное здание, которое использовалось в административных целях.

В настоящее время объект снесен. Освобожденная территория возвращена в хозяйственный оборот города и ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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