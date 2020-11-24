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Незаконную пристройку снесли на юге Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Незаконную пристройку снесли на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Касимовская улица, 1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки к гостинице, незаконно возведенной в Южном административном округе столицы.

Нелегальную пристройку во время проверки Госинспекции в ЮАО обнаружили по адресу улица Касимовская, владение 31, корпус 1, строение 1. Самострой не был поставлен на технический и государственный кадастровый учет, разрешительная документация на строительство и реконструкцию, а также имущественные права на объект не оформлялись.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени самострой демонтирован, земельный участок рядом со зданием гостиницы возвращен в первоначальный вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что одну из столичных организаций оштрафовали более чем на 35 миллионов рублей за самострой.

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самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
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