Двух мужчин задержали в Москве за инсценировку кражи автомобиля
Столичная полиция задержала подозреваемых в покушении на мошенничество, в заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте МВД России по Москве.
В полицию обратился 45-летний москвич. Он заявил о краже своего автомобиля марки ГАЗ, припаркованного на 8-й улице Соколиной Горы.
В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина и его подельник инсценировали хищение автомобиля для получения страховых выплат в размере более 760 тысяч рублей. Владелец машины заменил государственные регистрационные знаки на транспортном средстве, передал ключи сообщнику, который перегнал автомобиль на другой адрес.
Подозреваемых задержали на Варшавском шоссе. В их отношении возбуждены уголовные дела.
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