Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Двух мужчин задержали в Москве за инсценировку кражи автомобиля
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Двух мужчин задержали в Москве за инсценировку кражи автомобиля

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемых в покушении на мошенничество, в заведомо ложном доносе и заведомо ложных показаниях свидетеля. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте МВД России по Москве.

В полицию обратился 45-летний москвич. Он заявил о краже своего автомобиля марки ГАЗ, припаркованного на 8-й улице Соколиной Горы.

В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина и его подельник инсценировали хищение автомобиля для получения страховых выплат в размере более 760 тысяч рублей. Владелец машины заменил государственные регистрационные знаки на транспортном средстве, передал ключи сообщнику, который перегнал автомобиль на другой адрес.

Подозреваемых задержали на Варшавском шоссе. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Читайте также: Столичная полиция задержала подозреваемого в краже электрических лебедок

кражаполицияМВД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте