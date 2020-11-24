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«Лично благословил»: Бузова сообщила, что Моисеев одобрил исполнение хита «Голубая луна»
Фото: instagram.com/buzova86

«Лично благословил»: Бузова сообщила, что Моисеев одобрил исполнение хита «Голубая луна»

Юлия Захарова

Звезды

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова исполнила вместе с Николаем Трубачом композицию «Голубая луна» в эфире телепередачи «Суперстар». Эмоциями она поделилась на личной странице в Instagram.

По словам звезды, первый исполнитель песни Борис Моисеев дал добро на исполнение хита.

— Как же приятно было вчера исполнить вместе с Николаем Трубачом легендарный суперхит 90-х «Голубая Луна». Да-да, тот самый хит, под который мы все зажигали. Особенно приятно, что первый исполнитель этой песни лично нас благословил на ремейк культовой песни, — отметила Бузова.

Знаменитость добавила, что очень волновалась, однако в результате исполнение Моисеев оценил положительно. Эта реакция очень порадовала Бузову.

Многие подписчики похвалили выступление певицы, подчеркнув, что она привнесла в композицию современное звучание. «Оля, молодец! Современно и как-то по-новому зазвучала давно забытая «Голубая Луна»; «Шикарно! Виден прогресс в прокачке вокала», — комментировали они.

Однако некоторые раскритиковали исполнение звезды, заявив, что ее вокальные способности оставляют желать лучшего. «Халтура»; «Певица никакая»; «Только Трубач поет, Бузову вообще не слышно», — возмущались они.

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Ольга БузоваБорис Моисеевпесня
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