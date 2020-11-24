Рита Дакота стала жертвой травли собственных соседей

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Российскую певицу Риту Дакоту невзлюбили новые соседи. Совсем недавно певица переехала в новые апартаменты вместе со своим бойфрендом продюсером Федором Белогаем и дочерью Мией. Пока у нее в квартире идет ремонт, артистка решила оставить около входной двери вещи, которые потом она хотела отправить в благотворительные организации. Огромное скопление коробок в коридоре вызвало гневную реакцию ее соседей.

Одна из соседок певицы сняла на видео груду коробок, стоящих возле звездной квартиры и написала, что подобное складирование колясок, игрушек и мусора должно находиться либо в кладовке, либо в квартире.

Дакота пожаловалась в собственном Instagram-аккаунте на то, что ее соседи устроили ей настоящую травлю из-за ее желания помочь несчастным детям. Тем не менее, артистка написала, что не обижается на токсичных жильцов и всех прощает. Кроме того, она пригласила их в гости на чай и призналась, что она простая девушка и с ней очень «классно дружить».

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