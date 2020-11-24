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США ввели санкции против трех компаний из России
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

США ввели санкции против трех компаний из России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Три российские компании попали под санкции США из-за якобы нарушения законов о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление опубликовано Госдепом во вторник, 24 ноября, в сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

Согласно документу, ограничения коснулись АО «Элекон», а также компаний «Авиазапчасти» и Nilco Group. Как считают в Вашингтоне, эти организации якобы нарушают законодательство Штатов о нераспространении ОМУ в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении рестрикций вступило в силу 6 ноября. В черном списке также указаны две компании из КНР.

Срок действия санкций — два года, однако он может быть продлен или прекращен по решению госсекретаря США.

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