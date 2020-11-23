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«Может вмешаться Россия»: политолог предсказал холодную войну между США и Китаем
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Может вмешаться Россия»: политолог предсказал холодную войну между США и Китаем

Наталия Белова

В мире

Холодная война между США и Китаем будет носить экономический характер, Россия также примет участие в противостоянии двух стран. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Марат Баширов.

На заседании Российского совета по международным делам заявили, что между США и Китаем может начаться холодная война, толчком к новому противостоянию может стать эпидемия коронавируса, в которой Штаты обвиняют КНР.

— Холодная война между СССР и США носила идеологический характер. То, что мы видим теперь между Штатами и Китаем основывается, скорее, на экономических конкурентных процессах, — подчеркнул политолог. — Все ожидают, что при Байдене диалог между двумя странами станет более конструктивным и это, действительно, возможно. Трамп вышел из огромного количества торговых соглашений, даже с теми странами, которые традиционно считались партнерами США, такими, как Мексика и Канада, Байден будет все это возвращать. Но вопрос: на каких условиях?

Противостояние, по мнению Баширова, начнется не завтра — оно длится уже четыре года, причем, не только в отношении Китая, но и России:

— Имею ввиду все те экономические санкции, которыми США разбрасываются направо и налево, подводя их под некую политическую основу, как, к примеру, Украина, Иран, Крым или список Магнитского. Скоро еще и список Навального появится. Причем, санкции вводились не столько в отношении физических лиц, сколько в отношении конкретных предприятий, что позволяло американцем получать преимущество на внешних рынках. Самый яркий пример из последнего — санкции Трампа против мессенджера ТикТок, принадлежащего китайскому гиганту. Причем, ввел их президент безапелляционно— просто взял и ввел запрет. У нас наиболее очевидный пример — компания «Русал», когда Дерипаска вынужден был реструктурировать свои владения и в совете директоров появились люди, на которых просто указали американцы. В противном случае компании не давали доли на рынках.

В условиях холодной экономической войны политика России, по мнению Баширова, не изменится — страна продолжит поддерживать режимы международного права и агитировать государства к их соблюдению:

— Единственный орган, имеющий право вводить санкции — ООН, процедуры там четко прописаны. То есть, мы не против санкций, мы против одностороннего их порядка — обратите внимание, Россия всегда вводила санкции только в качестве ответных мер, сопоставимых, а чаще всего и меньших по объему и продолжительности.

Победителей в противостоянии Китая и США не будет — страны слишком зависят друг от друга, так что вопрос здесь только в пропорциях и объемах продаж. Есть, как отметил политолог, и другая сторона конфликта — борьба за третьи рынки. Сейчас Китай активно продвигает свои интересы на территории Африки, Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Пока США переживали внутриполитические столкновения, борьбу Трампа и Байдена, Китай и еще несколько десятков стран подписали торговое соглашение о зоне свободной торговли на территории всей Юго-Восточной Азии, что является мощнейшим ударом по американским компаниям. Так что, можно сказать, что сейчас Китай немного опережает своего главного соперника.

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