Власти России предложили китайским бизнесменам строить отели в РФ

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских инвесторов принять участие в строительстве российских отелей. Об этом ТАСС сообщает во вторник, 24 ноября, со ссылкой на сообщение, опубликованное по итогам онлайн-заседания двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

В ходе мероприятия Чернышенко сказал коллегам из КНР, что в РФ стартовала разработка нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он призван создать качественный и многогранный туристический продукт, сделать эту отрасль более доступной, а также повысить качество сервиса.

Замглавы российского правительства обратил внимание, что граждане Китая очень заинтересованы в посещении России в туристических целях. В связи с этим в РФ были бы рады сотрудничать в этом вопросе на уровне привлечения новых спонсоров.

— Мы предлагаем вам рассмотреть возможность и рассчитываем на активное участие китайских инвесторов, отельеров и компаний туристической сферы в этом масштабном проекте, — подчеркнул Чернышенко.

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