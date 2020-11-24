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Семь поликлиник и станцию скорой помощи построят в ТиНАО за три года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Семь поликлиник и станцию скорой помощи построят в ТиНАО за три года

Василиса Чернявская 

Город

Восемь медицинских объектов появится в Троицком и Новомосковском округах до 2023 года. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, за три года запланировано строительство шести детско-взрослых поликлиник, подстанции скорой помощи на шесть машин и поликлиники на 750 посещений в смену.

Так, в 2021-м откроется подстанция скорой медпомощи в Киевском, через два года заработают детско-взрослые поликлиники в Первомайском, Сосенском, Филимонковском,Марушкинском и Кокошкине. В общей сложности они смогут принимать до 2600 в смену.

— Через два года будет достроена взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Троицке, — заявил Владимир Жидкин.

По его словам, новые медучреждения смогут обслуживать около 180 тысяч жителей присоединенных территорий.

— В медучреждениях будет создано порядка 1800 квалифицированных рабочих мест, — сказал руководитель городского ведомства.

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ТиНАОМоскваВладимир Жидкин
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