Пять мостов и два тоннеля построят в Новой Москве за три года

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пять мостов, три путепровода, два тоннеля, эстакаду и восемь внеуличных пешеходных переходов планируется построить в Троицком и Новомосковском округах до конца 2023 года. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, искусственные сооружения построят в рамках формирования транспортного каркаса ТиНАО. Внимание, по его словам, уделят не только крупным магистралям, но и небольшим связкам между отдельными районами и поселениями. При вводе таких дорог-связок сокращается перепробег машин, разгружаются основные вылетные магистрали.

— За три года в Новой Москве появятся 11 сложных с инженерной точки зрения транспортных объектов, — подчеркнул Жидкин. — Транспортная доступность ряда поселений Щербинки и Троицка после ввода новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры будет улучшена.

Всего до конца 2023 года на присоединенных территориях Москвы планируется построить порядка 270 километров магистральных дорог.

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