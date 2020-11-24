Более 180 лыжных трасс будут работать зимой в Подмосковье

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В предстоящем зимнем сезоне любители лыж смогут прокатиться по 187 подмосковным трассам. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, в регионе оборудованы лыжные трассы различной протяженности — от трех до 30 километров. Каждый любитель лыж сможет подобрать себе дистанцию в соответствии с уровнем физической подготовки. На спортивных объектах функционируют снежные пушки.

Терюшков добавил, что лыжные трассы находятся в Истре, Серпухове, Дмитрове, Одинцове, Красногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Химках, Дубне и других муниципалитетах, сообщает РИАМО.

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