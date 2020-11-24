Настя Ивлеева опубликовала снимок до похудения на 10 килограммов

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала подписчикам снимок до похудения. Фото появилось на личной странице звезды в Instagram.

Девушка рассказала, что, когда она только начинала карьеру, ее вес составлял 70 килограммов. В настоящее же время она весит 60.

Фото: instagram.com/_agentgirl_

По словам знаменитости, похудеть ей помогло правильное питание. Блогерша подчеркнула, что исключает приемы пищи за три-четыре часа до сна, но изредка балует себя поздними ужинами.

Отдельно Ивлеева опубликовала также ряд архивных фотографий, некоторые из них, по словам девушки, были сделаны более 10 лет назад. На кадрах ведущая предстала с длинными темно-руслыми волосами и в забавных позах, однако с удовольствием посмеялась над ними вместе с фанатами.

Читайте также: «Какое позорище»: Ивлееву затравили из-за ошибки в имени автора любимой книги