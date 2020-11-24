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Настя Ивлеева опубликовала снимок до похудения на 10 килограммов
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева опубликовала снимок до похудения на 10 килограммов

Юлия Захарова

Звезды

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала подписчикам снимок до похудения. Фото появилось на личной странице звезды в Instagram.

Девушка рассказала, что, когда она только начинала карьеру, ее вес составлял 70 килограммов. В настоящее же время она весит 60.

Настя Ивлеева опубликовала снимок до похудения на 10 килограммовФото: instagram.com/_agentgirl_

По словам знаменитости, похудеть ей помогло правильное питание. Блогерша подчеркнула, что исключает приемы пищи за три-четыре часа до сна, но изредка балует себя поздними ужинами.

Отдельно Ивлеева опубликовала также ряд архивных фотографий, некоторые из них, по словам девушки, были сделаны более 10 лет назад. На кадрах ведущая предстала с длинными темно-руслыми волосами и в забавных позах, однако с удовольствием посмеялась над ними вместе с фанатами.

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похудениефотографииНастя Ивлеева
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