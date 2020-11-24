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Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на премию «Грэмми»
Фото: youtube.com / Deutsche Grammophon

Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на премию «Грэмми»

Юлия Захарова

Музыка

Российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Как уточняется, пианист будет представлен в номинации «Лучшее соло исполнение классической музыки». Ранее он уже становился обладателем награды в той же категории в 2017 году.

Соперниками россиянина станут немец и американец российского происхождения Игорь Левит и Кирилл Герштейн. Также номинацию представит итальянец Августин Хейделик, передает РИА Новости.

Премию «Грэмми» вручают каждый год в 84 категориях. 63-я церемония назначена на 31 января 2021 года.

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