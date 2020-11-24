Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на премию «Грэмми»

Фото: youtube.com / Deutsche Grammophon

Российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на премию «Грэмми». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Как уточняется, пианист будет представлен в номинации «Лучшее соло исполнение классической музыки». Ранее он уже становился обладателем награды в той же категории в 2017 году.

Соперниками россиянина станут немец и американец российского происхождения Игорь Левит и Кирилл Герштейн. Также номинацию представит итальянец Августин Хейделик, передает РИА Новости.

Премию «Грэмми» вручают каждый год в 84 категориях. 63-я церемония назначена на 31 января 2021 года.

Читайте также: Агутин победил в номинации на международном конкурсе USA Songwriting Competition