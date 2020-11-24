Росгвардейцы задержали ранившего ножом двоих мужчин в Москве

Фото: rosgvard.ru

Россия, Москва, Перекопская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом двоих человек. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила помощник начальника Главного управления Росгвардии по Москве по взаимодействию со СМИ Яна Урсу.

По ее словам, к росгвардейцам на улице Перекопской обратился мужчина со следами крови на руках и одежде. Он рассказал, что несколько минут назад общался с другом у подъезда. К ним подошел нетрезвый мужчина и начал приставать. В результате произошел конфликт. Злоумышленник достал нож, нанес мужчинам несколько ударов и скрылся.

Росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь и вызвали скорую помощь. Спустя несколько минут злоумышленника задержали недалеко от места происшествия. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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