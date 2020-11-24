СК будет расследовать дело о запертом в московской квартире ребенке

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Россия, Москва, улица Шолохова Карта всех событий

Следственный комитет (СК) Российской Федерации по Москве будет расследовать уголовное дело о запертом в московском квартире ребенке. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве инициировать перед надзорным ведомством передачу из органов полиции материалов данного уголовного дела в производство столичных следователей.

Ранее сообщалось, что полицейские помогли выбраться из квартиры и оказали первую помощь 10-летнему мальчику, который был там заперт. Ребенка направили в медицинское учреждение для установления состояния здоровья. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оставление в опасности»). Мать ребенка задержали на улице Шолохова.

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