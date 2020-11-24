Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Отдавшая свою годовалую дочь незнакомцу женщина предстанет перед судом в Москве
Фото: pixabay.com

Отдавшая свою годовалую дочь незнакомцу женщина предстанет перед судом в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Рязанский проспект Карта всех событий

Мировой суд в столице рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в оставлении своего годовалого ребенка в опасности. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 16 октября в переходе около станции метро «Рязанский проспект». Там 29-летняя женщина отдала свою спящую в коляске дочь незнакомому человеку. В полицию о пропаже ребенка заявила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку у мужчин без определенного места жительства.

Мать ребенка признала свою вину. Прокурор направил в суд исковое заявление о лишении женщины родительских прав.

Читайте также: Двух мужчин задержали в Москве за инсценировку кражи автомобиля

уголовное делопрокуратура Москвысуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте