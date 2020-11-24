Отдавшая свою годовалую дочь незнакомцу женщина предстанет перед судом в Москве

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Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Рязанский проспект Карта всех событий

Мировой суд в столице рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в оставлении своего годовалого ребенка в опасности. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 16 октября в переходе около станции метро «Рязанский проспект». Там 29-летняя женщина отдала свою спящую в коляске дочь незнакомому человеку. В полицию о пропаже ребенка заявила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку у мужчин без определенного места жительства.

Мать ребенка признала свою вину. Прокурор направил в суд исковое заявление о лишении женщины родительских прав.

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