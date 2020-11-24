Фестиваль чемпионов ГТО объединит регионы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В декабре Кисловодск примет первый фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Праздник спорта пройдет в городе с 10 по 14 декабря в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни». В фестивале примут участие команды из 30 регионов страны.

Команды будут сформированы из шести физкультурников, соответствующих VI, VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО (по одному мужчине и женщине в каждой возрастной категории).

Спортивная программа фестиваля будет состоять из двух частей: выполнение испытаний комплекса ГТО на максимально возможный результат и «Эстафета ГТО».

Участникам всероссийского фестиваля будет предложено выполнить упражнения на силу, гибкость, меткость, скорость.

Фестиваль состоится на базе филиала ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки» в Кисловодске. Следить за ходом состязаний будут квалифицированные спортивные судьи.

К тому же во время фестиваля запланирована презентации Книги рекордов ГТО и церемония внесения в нее первых записей о рекордсменах всероссийского спорткомплекса. Следующий фестиваль состоится в том субъекте Российской Федерации, чья команда одержит победу.

Спортивное мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и утвержденных совместным регламентом Роспотребнадзора и Министерства спорта России.

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