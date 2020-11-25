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Умерла актриса из сериалов «Довлатов» и «Улица разбитых фонарей»
Фильмография Светланы Обидиной насчитывает десятки ролей / Фото: «Купчино» (2018)

Умерла актриса из сериалов «Довлатов» и «Улица разбитых фонарей»

Юлия Курганова

Кино

Скончалась актриса Светлана Обидина. О ее смерти сообщили во вторник, 24 ноября, на сайте Театра-фестиваля «Балтийский дом», где служила артистка.

— С прискорбием сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная — Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей! — сказано в сообщении.

Администрация театра принесла соболезнования родным актрисы.

О причинах смерти артистки не сообщается.

СПРАВКА «ВМ»

В 1997 году Светлана Обидина окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 1998 году ее приняли в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда она вернулась в 2017 году, после работы в «Небольшом драматическом театре» Льва Эренбурга.

Фильмография актрисы насчитывает десятки ролей. Наиболее известные из них в фильмах «Улицы разбитых фонарей — 1», «Довлатов», «Мажор — 3», «Дуэлянт», «Яр», «Рагин», «Клиника» и «Петербург. Только по любви».

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