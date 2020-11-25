Сомнолог раскрыла секрет здорового сна для тревожных и депрессивных людей

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Многим людям известно, что существуют правила, следуя которым можно гарантированно выспаться, однако важно не только крепко спать, но и уметь правильно отойти от сна. О том, что позволит спокойно пробудиться, рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, залог здорового пробуждения — соблюдение режима сна и грамотный выбор будильника.

— Звонок должен быть в одно и то же время. Потому что, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверен, — подчеркнула эксперт в эфире «Радио 1».

При выборе звонка для будильника Царева советует выбирать приятную, но не слишком тихую и умиротворяющую мелодию. При этом важно исходить из состояния человека: например, если ему присущи депрессивные настроения, лучше выбрать бодрящий, веселый и энергичный звук.

— А для людей с повышенной тревожностью — более спокойный. Потому что если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола, — пояснила специалист.

Не следует ставить в качестве будильника музыкальное сопровождение типа звуков природы (пение птиц, шум водопада и прочее). Спящий человек может их попросту не расслышать, предупреждает Царева и рекомендует выбирать ритмичные мелодии.

В заключение она призвала соблюдать режим сна не только в будние, но и в выходные дни.

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