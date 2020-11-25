Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сомнолог раскрыла секрет здорового сна для тревожных и депрессивных людей
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Сомнолог раскрыла секрет здорового сна для тревожных и депрессивных людей

Ростислав Зубков

Здоровье

Многим людям известно, что существуют правила, следуя которым можно гарантированно выспаться, однако важно не только крепко спать, но и уметь правильно отойти от сна. О том, что позволит спокойно пробудиться, рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, залог здорового пробуждения — соблюдение режима сна и грамотный выбор будильника.

— Звонок должен быть в одно и то же время. Потому что, если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверен, — подчеркнула эксперт в эфире «Радио 1».

При выборе звонка для будильника Царева советует выбирать приятную, но не слишком тихую и умиротворяющую мелодию. При этом важно исходить из состояния человека: например, если ему присущи депрессивные настроения, лучше выбрать бодрящий, веселый и энергичный звук.

— А для людей с повышенной тревожностью — более спокойный. Потому что если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола, — пояснила специалист.

Не следует ставить в качестве будильника музыкальное сопровождение типа звуков природы (пение птиц, шум водопада и прочее). Спящий человек может их попросту не расслышать, предупреждает Царева и рекомендует выбирать ритмичные мелодии.

В заключение она призвала соблюдать режим сна не только в будние, но и в выходные дни.

Читайте также: Врач перечислил способы, помогающие быстро заснуть

сонсомнологчувство тревоги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте