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Резиденты технополиса «Москва» с помощью льгот сэкономили около 700 миллионов рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Резиденты технополиса «Москва» с помощью льгот сэкономили около 700 миллионов рублей

Вероника Кузьминова

Город

Компании-резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев текущего года получили 687 миллионов рублей налоговых льгот. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, основная часть, 95 процентов, от суммы льгот — это региональные налоги.

— Резиденты технополиса освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также компании экономят 17 процентов на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке — два процента вместо обычных трех процентов, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Он уточнил, что резиденты за год выплатили налоги и страховые взносы на четыре миллиарда рублей, которые пошли в бюджет всех уровней. При этом таможенные платежи составили 214 миллионов рублей. За девять месяцев 2020 года компании технополиса создали в два раза больше рабочих мест, чем за прошлый период. Речь идет о 1068 новых вакансиях. Больше всего людей наняли производители электроники и образовательного оборудования.

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