Резидент технополиса «Москва» увеличил выпуск медизделий вдвое за 10 месяцев

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», компания «Медплант», выпустила 3,7 тысячи единиц медицинских изделий с января по октябрь 2020 года. Это в два раза превысило показатели за весь 2019 год. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Там отметили, что компания специализируется на производстве медоборудования для экстренной медицины, а также для комплектации машин скорой помощи.

— Ранее приборы для измерения пульса и уровня насыщения крови кислородом использовали только медучреждения, сегодня их приобретают и частные лица. За этот же период производство портативных шприцевых дозаторов увеличено в три раза и составляет почти 800 штук, — рассказали в пресс-службе.

Заместитель генерального директора компании «Медплант» Константин Невский подчеркнул, что поставки медицинских изделий для экстренной помощи и мониторинга пациентов в 2020 году охватили свыше 30 субъектов федерации, в том числе и столицу. По его словам, крупные партии были отправлены в Ульяновскую, Тульскую, Волгоградскую, Нижегородскую области.

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