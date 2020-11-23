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Столичный производитель медицинского оборудования получит льготы от города
/ Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столичный производитель медицинского оборудования получит льготы от города

Юлия Ямпольская

Город

Компания «Хирана +» стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Ее специалисты планируют вложить в развитие производства медицинского оборудования 66 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего в городе работают свыше 20 крупных и средних предприятий, которые занимаются производством медицинского оборудования и инструментов.

— Статус резидента позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в свое производство. Новый резидент технополиса уже вложил 26 миллионов рублей в современное производство медоборудования и до 2022 года планирует инвестировать еще 40 миллионов рублей, — уточнил Ефимов.

Компания «Хирана +», которая производит аппараты искусственной вентиляции легких, работает на площадке в Печатниках с середины 2018 года. В прошлом году она запустила там свое производство. На данный момент компания занимает 10 процентов на отечественном рынке аппаратов ИВЛ и 7 процентов на рынке наркозно-дыхательных аппаратов.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, через три года компания сможет увеличись мощности производства до 288 аппаратов ИВЛ и 192 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

— Для этого в следующем году на предприятии планируется увеличить количество рабочих почти в два раза с 23 до 37 человек, — подчеркнул Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что объем производства компании должен достичь 800 единиц медицинской техники дезинфицирующего оборудования в год.

— Продукция резидента уже поставляется в государственные и коммерческие учреждения здравоохранения страны. С февраля «Хирана+» поставила в больницы и клиники России более 150 аппаратов ИВЛ и 20 наркозно-дыхательных аппаратов. Также в апреле компания безвозмездно передала ГКБ №40 в Коммунарке две тысячи единиц расходных материалов к аппаратам ИВЛ, — отметил Дегтев.

Ранее сообщалось, что в течение девяти месяцев 2020 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» превысил семь миллиардов рублей, что почти в полтора раза больше показателей 2019 года.

Читайте также: Резиденты технополиса «Москва» получили 175 патентов

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