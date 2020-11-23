Объем инвестиций компаний технополиса «Москва» вырос на 48 процентов в 2020 году

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В течение девяти месяцев 2020 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» превысил семь миллиардов рублей, что почти в полтора раза больше показателей 2019 года.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, резиденты ОЭЗ инвестировали в развитие экономики Москвы 7,4 миллиарда рублей за первые три квартала этого года.

— Это на 48 процентов больше, чем за первые девять месяцев 2019 года, — тогда объем инвестиций составил пять миллиардов рублей. Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале — 4,2 миллиарда рублей. Сейчас совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 миллиардов рублей, — уточнил Ефимов.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинских изделий, а также оборудования за первые девять месяцев 2020 года составил четыре миллиарда рублей.

— На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных. Предприятия, выпускающие электронную продукцию, оптические устройства и средства измерения, направили на развитие за тот же период порядка 2,5 миллиарда рублей, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Резиденты ОЭЗ могут каждый год экономить на налогах и других обязательных платежах. Компании имеют доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также к льготной ставке налога на прибыль.

— Совокупный объем выручки резидентов за все время существования столичной ОЭЗ составил 97,6 миллиарда рублей, — рассказал генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

В состав ОЭЗ входит пять площадок: в Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ». В сумме они занимают территорию 223,3 гектара. В технополисе работает свыше 180 компаний, 79 из них имеют статус резидента.

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