В Московском регионе предотвращены теракты

Фото: АГН «Москва»

В Московском регионе предотвращены террористические нападения. Об этом ФСБ РФ сообщила в среду, 25 ноября.

По данным спецслужбы, силовики задержали во Владимирской области одного из боевиков, уроженца Центральной Азии, который вместе с подельниками планировал теракты в Московском регионе. Мужчина и его сообщники, которых в настоящее время разыскивают, входят в ряды «Исламского государства»*.

— По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Отмечается, что разгромленная ячейка террористов помимо прочего вербовала новых радикалов и собирала деньги на нужды экстремистов.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.

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