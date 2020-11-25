Восьмилетний школьник напал с ножом на одноклассника в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Южно-Сахалинске восьмилетний школьник попал в реанимацию после нападения своего одноклассника. Об этом сообщили в областном управлении СК РФ в среду, 25 ноября.

По информации ведомства, инцидент произошел во вторник вечером, 24 ноября. Мальчик пришел к своему однокласснику в гости. Они играли с планшетом и смотрели мультики, пока родители были на работе. Во время игры ребята поссорились, после чего восьмилетний гость по меньшей четыре раза ударил знакомого ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали, он в реанимации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Обстоятельства ЧП выясняются, добавили в управлении Следкома.

Читайте также: Суд арестовал волгоградца, ударившего полицейского монтировкой