Суд арестовал волгоградца, ударившего полицейского монтировкой

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Подозреваемый в нападении на полицейских в Волгограде помещен под стражу на два месяца. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Наталия Куницкая сообщила во вторник, 24 ноября.

Дзержинский районный суд удовлетворил просьбу следствия арестовать 35-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он с монтировкой набросился на стражей порядка. Мужчину арестовали до 21 января 2021 года.

Куницкая добавила, что пострадавший правоохранитель выписался из больницы. Водитель, который и совершил нападение, все еще находится в больнице после операции.

Напомним, 21 ноября днем наряд ДПС в Волгограде попытался остановить иномарку без номеров, водитель которой не послушался и уехал. Вскоре его поймали по улице Голубинской в Дзержинском районе, однако он отреагировал неадекватно и ударил сотрудника правопорядка монтировкой. В это время напарник пострадавшего полицейского выстрелил в воздух, чтобы вразумить мужчину, а затем ему пришлось открыть огонь по ногам. После этого СК завел дело о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

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