Психолог объяснила, как лучше проводить выходные на удаленке

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Психолог Городского психолого-педагогического центра Евгения Васильева посоветовала россиянам в период работы и учебы на удаленной основе по-другому воспринимать собственные выходные. По ее словам, гражданам стоит тщательно планировать свой отдых, а к каждым выходным относиться, как к мини-отпуску.

Как пояснила психолог, выходные дни на сегодняшний день играют особенную роль в жизни каждого человека, в связи с чем людям нужно подумать и решить, какой досуг сможет принести им максимальное количество счастья и пользы. Также психолог считает, что регулярная зарядка позитивом поможет оставаться работоспособным и поддерживать благотворный микроклимат в семье.

Кроме того, эксперт подчеркнула значение бытовых вопросов в рабочее время, которые могут существенно снизить качество и эффективность рабочего процесса на дому. По мнению Васильевой, достаточно делать перерывы в работе каждый час всего лишь на пару минут и посвящать это время решению бытовых проблем. Психолог уверена, что это позволит убить двух зайцев: можно переключаться и отдыхать, а другим домочадцам — понять, что никто никуда не отстранился, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, психолог подчеркнула, что очень важно выходить из дома каждый день и проводить хотя бы полчаса после завершенной трудовой смены на улице. Васильева добавила, что делать это можно без повода, поскольку цель таких прогулок заключается в том, чтобы восстановить баланс эмоций для дальнейших домашних дел.

Читайте также: Сомнолог раскрыла секрет здорового сна для тревожных и депрессивных людей