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Власти Москвы сдали в аренду и продали 102 земельных участка с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Власти Москвы сдали в аренду и продали 102 земельных участка с начала года

Вероника Кузьминова

Город

Власти Москвы продали и сдали в аренду в текущем году 102 земельных участка — в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше половины сделок — 56 — это аренда под индивидуальную жилую застройку. Под коммерческую недвижимость в аренду взяли 28 участков. Шесть участков городской земли купили под индивидуальную застройку.

— Особенным спросом в этом году пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство — конкуренция выросла в три раза и составила порядка девяти участников на лот. Связано это прежде всего с тем, что после строительства дома, ввода его в эксплуатацию и регистрации арендатор может выкупить участок за 40 процентов от его кадастровой стоимости, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что больше всего земли сдали в аренду в ТиНАО. Речь идет о 46 участках. Шесть проданных участков находятся на востоке Москвы.

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