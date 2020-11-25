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Подозреваемого в краже денег и драгоценностей на 11 миллионов рублей задержали в Подмосковье
Фото: depositphotos.com

Подозреваемого в краже денег и драгоценностей на 11 миллионов рублей задержали в Подмосковье

Захар Чайченко

Происшествия

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из сейфа драгоценностей и денег в одном из домов в Московской области. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 25 ноября.

Уточняется, что 33-летний уроженец ближнего зарубежья проник в дом на частном участке в микрорайоне Салтыковка, открыв окно на первом этаже. После мужчина похитил металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В сообщении также отмечается, что подозреваемый был задержан по месту жительства в городе Москве. В процессе обыска квартиры злоумышленника была изъята часть похищенного имущества.

В данный момент сотрудники полиции пытаются установить причастность задержанного к подобным преступлениям, его возможных соучастников и места сбыта похищенного имущества.

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