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Выполнено 20 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей в самоизоляции
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Выполнено 20 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей в самоизоляции

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы выполнили 20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей. Как рассказал в среду, 25 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ежедневно выполняется 350–400 заявок.

Городские службы задействуют необходимую технику: самосвалы, погрузчики и манипуляторы. По словам заммэра, это делается для оперативной обработки запросов горожан, выбравших самоизоляцию в непростое эпидемиологическое время.

— За три месяца выполнено 20 тысяч таких заявок, работа продолжается, — уточнил Петр Бирюков.

По его словам, дрова доставляются по льготным ценам.

В Комплексе городского хозяйства уточнили, что для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

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Петр Бирюковдачамосквичи
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