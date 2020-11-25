Новый сквер создадут в центре Москвы у храма Сорока Севастийских мучеников

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Динамовская улица Карта всех событий

Новый сквер появится у храма Сорока Севастийских мучеников на улице Динамовская в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общественное пространство создадут в рамках благоустройства магистрали от улицы Большие Каменщики до станция метро «Коломенская». По словам заммэра, на территории будущего сквера находился временный склад стройматериалов, территория которого была в запустении. Идею о благоустройстве высказали представители духовенства. Работы затронут и территорию Новоспасского монастыря.

— После завершения благоустройства маршрут от станции метро «Пролетарская» к монастырю будет проходить через сквер, который станет своеобразным продолжением монастырского сада. Но это пространство предназначено не только для посетителей обители, но и местных жителей, поэтому наряду с удобными лавочками там установят уличные качели для детей, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

В сквере планируют поставить 11 фонарей, высадить клены, яблони и сирень, а также привести в порядок парковку для автомобилей.

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