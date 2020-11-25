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«Ей сложно это дается»: Авербух рассказал об участии Бузовой в ледовом шоу
Фото: youtube.com /Василий Конов

«Ей сложно это дается»: Авербух рассказал об участии Бузовой в ледовом шоу

Виктория Федотова

Звезды

Фигурист Илья Авербух ответил на вопрос, сделала ли певица Ольга Бузова качественный рывок во время участия на проекте «Ледниковый период». По его словам, артистке не просто даются тренировки, но она не сдается.

— Я считаю, что Ольга является «лакмусовой бумажкой». Ей сложно это дается, кому-то чуть легче, каждый же примеряет на себя эту историю с фигурным катанием. У Ольги было миллиард причин, которые можно придумать и выйти из проекта. Но она настоящий боец, за это ее можно бесконечно уважать, — отметил Авербух.

По словам фигуриста, на проекте Бузова демонстрировала «дорогу преодоления» и она многого добилась за время участия в «Ледниковом периоде». Места и оценки на шоу весьма условны, однако номера, которые показывают фигуристы и звезды, остаются надолго.

— Мне важно доказать, что человек только на своем труде может пройти эту дорогу, — подчеркнул фигурист.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.

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Илья АвербухОльга Бузовафигурное катание
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