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Илья Авербух назвал размеры гонораров участников «Ледникового периода»
Илья Авербух уточнил, что любая предлагаемая участникам сумма — это общий доход пары фигуристов / Фото: youtube.com / Центральное Телевидение

Илья Авербух назвал размеры гонораров участников «Ледникового периода»

Юлия Курганова

Звезды

Фигурист Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают участники проекта «Ледниковый период». Он отметил, что на бюджет программы и размер гонораров оказала большое влияние пандемия COVID-19.

— Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч, — сообщил спортсмен в интервью журналисту Василию Конову на YouTube-канале.

Продюсер уточнил, что любая предлагаемая участникам сумма является общим доходом пары, они должны поделить ее пополам.

Также он рассказал, что любой профессиональный ледовый спектакль — очень дорогое мероприятие. Из-за курса доллара оно теперь обходится не в 60 миллионов рублей, а в 90 миллионов рублей.

В настоящее время Авербух из-за коронавирусных ограничений решил остановить свои традиционные постановки. По его словам, наполняемость зала в 25 процентов, которая разрешена властями, не окупит расходы.

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ледниковый периодИлья Авербухгонорар артиста
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