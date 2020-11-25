«Действительно, самый красивый букет»: Александр Ревва опубликовал трогательное фото с семьей

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российский комик и шоумен Александр Ревва поделился трогательным семейным снимком в Instagram-аккаунте. На фотографии певец стоит в обнимку со своей женой Анжеликой и двумя дочками на фоне желтых цветов.

— Посетил сегодня парк Цветов и собрал самый красивый букетик в мире, — подписал артист публикацию.

Подписчики оценили семейную фотографию и оставили множество теплых комментариев: «Красивая семья»; «Да, действительно, самый красивый букет»; «Наверное, вы хороший садовник».

Напомним, звезда Comedy Club Александр Ревва обручился со своей спутницей Анжеликой в 2007 году. Пара воспитывает 13-летнюю дочь Алису и 7-летнюю Амели.

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