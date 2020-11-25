«Какие красивые»: Воля и Утяшева показали, как отметили жестяную свадьбу

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты восемь лет / Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали, как отпраздновали восемь лет со дня свадьбы. Они опубликовали в соцсети Instagram фото и видео из дорогой московской гостиницы.

Пара провела в отеле выходные. Роскошный номер с гостиной и многочисленными комнатами был празднично украшен. Красные шары хорошо сочетались с алым платьем Утяшевой.

Звездные супруги также насладилась массажем, шоппингом и ужином в ресторане с панорамным видом.

— Удивительно, великолепно, потрясающе! Дата, настроение, место — все совпало. Мы сюда еще вернемся. А пока... с восьмилеткой нас! Всем спасибо за поздравления, — подписала пост гимнастка.

Многочисленные друзья и поклонники пары поздравили их с годовщиной и восхитились гармонии в паре.

«Пусть ваша семья только крепчает»; «Какие красивые, счастья и любви»; «Обожаю вашу пару! Живите долго и счастливо!» — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Супруги воспитывают двоих детей — сына Роберта и дочь Софию.

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