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«Нормально стали выглядеть»: Воля показал себя и Утяшеву с лишним весом
Фото: instagram.com/liasanutiasheva

«Нормально стали выглядеть»: Воля показал себя и Утяшеву с лишним весом

Юлия Ямпольская

Звезды

Юморист Павел Воля поделился с поклонниками фотографией, на которой он с женой Ляйсан Утяшевой изображены с лишним весом. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

Резидент Comedy Club рассказал, что такой снимок прислал ему подписчик. Шоумен отметил, что так они с супругой будут выглядеть после «второй волны карантина».

— Фото от подписчика, — написал Воля.

Поклонникам понравилась фотография, они прокомментировали преображение артистов.

«Лясе идет, наша татарочка, а Паша, пора сажать на диету», «Наконец то нормально стали выглядеть)», «Зато морщины разгладились», — отметили фолловеры.

Ранее Павел Воля высмеял популярных исполнителей и современные тренды. Воля уверен в том, что Филипп Киркоров напрасно написал совместный трек «РОЛЕКС» с Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Dava.

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Павел ВоляЛяйсан Утяшевафото
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