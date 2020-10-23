Утяшева с Волей устроили фотосессию на фоне слухов об измене комика

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты почти восемь лет / Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля снялись в совместной фотосессии. Гимнастка опубликовала снимки на своей странице в социальной сети Instagram.

Спортсменка для фото облачилась в черную юбку и жакет в тон. В такой же цветовой гамме предстал и Воля.

— Сидим на одном стуле и смеемся в голос, — написала телеведущая.

Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Поклонники уверены, что так гимнастка отреагировал на слухи об изменах мужа. Многие отметили, что она очень уверена в себе. Подписчики одарили пару комплиментами.

«Такие счастливые, настоящую любовь не спутаешь»; «Такие классные»; «Мы в вас не сомневались»; «Опять сплетни остались сплетнями», — оставили комментарии пользователи.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что юморист изменил Утяшевой, после фото, на котором он выпивал с какой-то женщиной. Пользователи предположили, что это была эскортница. Однако коллега Воли Гарик Мартиросян рассказал, что информация о том, что шоумен изменяет своей супруге, не соответствует действительности. По его мнению, в СМИ специально «раздувают скандал» вокруг этой истории.

Напомним, что в ноябре звездные супруги отметят восьмую годовщину со дня свадьбы. Эту пару многие считают в шоу-бизнесе самой крепкой. Юморист неустанно признается в любви своей избраннице со сцены. Также он помогает ей воспитывать дочку Софию и сына Роберта и остается с ними, когда телеведущая весь день проводит на работе.

Читайте также: Утяшева и Воля опубликовали совместное видео после слухов об измене