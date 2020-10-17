Утяшева и Воля опубликовали совместное видео после слухов об измене

Фото: http://ok.ru/

Гимнастка Ляйсан Утяшева показала видео с мужем, юмористом Павлом Волей, на котором она готовилась к выходу на светское мероприятие. Ролик она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео спортсменка запечатлена в черном латексном костюме рядом с супругом.

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

— Супергерой-женщина, — назвал жену Воля.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что юморист изменил Утяшевой, после фото, на котором он выпивал с какой-то женщиной. Пользователи предположили, что это была эскортница. Однако коллега Воли Гарик Мартиросян рассказал, что информация о том, что шоумен изменяет своей супруге, не соответствует действительности. По его мнению, в СМИ специально «раздувают скандал» вокруг этой истории.

Читайте также: Гимнастка Утяшева объяснила разницу между утренней и вечерней зарядкой