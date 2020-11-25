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Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребенка
Фото: TASS / PA Wire / PA Images / Mark Large

Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребенка

Захар Чайченко

Звезды

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле текущего года потеряла второго ребенка. О своем состоянии она рассказала в материале для издания The New York Times.

— Это июльское утро началось так же, как и все остальные: сделать завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того, как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль, — призналась Маркл.

После этого она упала на пол, держа своего сына Арчи в руках и напевая колыбельную. По словам супруги принца Гарри, веселая мелодия, которую она напевала в тот момент для того, чтобы успокоить себя и сына, резко контрастировала с ее беспокойными ощущениями. Маркл отметила, что уже в тот момент поняла, что потеряла второго ребенка.

Она также вспомнила, как, сидя на больничной койке и наблюдая за переживаниями своего мужа, поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану — это задать простой вопрос: «Ты в порядке?»

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года. Их первенец Арчи появился на свет год спустя — 6 мая 2019.

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